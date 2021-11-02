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Сестры Уильямс появились на обложке журнала Entertainment Weekly
Компанию им составил Уилл Смит
23-кратная победительница турниров "Большого шлема", американская теннисистка Серена Уильямс и её сестра, семикратная чемпионка ТБШ, Винус появились на обложке журнала Entertainment Weekly вместе с голливудским актёром Уиллом Смитом.
Выпуск издания посвящён выходу на экраны спортивной драмы "Король Ричард".
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