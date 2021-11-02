Доминик Тим рассказал о своем восстановлении

Победитель US Open — 2020 австриец Доминик Тим поделился новостями о реабилитации после травмы запястья. Из-за неё Доминик не выходил на корт с июня 2021 года.

"Рад сообщить, что моя реабилитация идёт хорошо. Последняя МРТ показала, что моё запястье значительно восстановилось. Пару недель назад я играл только с мягкими мячами, а во время вчерашней тренировки переключился на обычные. Моя команда и я твёрдо верим в то, что я буду готов к соревнованиям в следующем сезоне.

В декабре сыграю на турнире в Абу-Даби для подготовки к полноценному возвращению в тур на Australian Open — 2022. Нет необходимости напоминать, что для участия в обоих турнирах нужна прививка, я уже вакцинировался. Недавно увидел новости на этот счёт. Я ясно давал понять, что сделаю прививку. Надеюсь, в следующий раз не будет таких разговоров, которые видел на прошлой неделе.

И последнее, но не менее важное: хочу поблагодарить моих болельщиков, которые невероятно поддерживали меня последние пару месяцев. Мне не терпится сыграть свой первый матч, который состоится чуть больше чем через месяц", — написал Тим в своём "твиттере".