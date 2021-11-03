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Быстрейший удар в истории тенниса? Муж Свитолиной уничтожил мяч на Мастерсе в Париже. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Невероятно зрелищный момент

Быстрейший удар в истории тенниса? Муж Свитолиной уничтожил мяч на Мастерсе в Париже. ВИДЕО

Eurosport.fr

Новина українською

Гаэль Монфис накануне в первом раунде турнира АТР-1000 в Париже в трех сетах обыграл Миомира Кецмановича (4:6, 7:5, 6:3).

В начале поединка супруг первой ракетки Украины Элины Свитолиной выполнил форхенд со скоростью 190 километров в час! Это нужно видеть.

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В статье: теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис
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