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Быстрейший удар в истории тенниса? Муж Свитолиной уничтожил мяч на Мастерсе в Париже. ВИДЕО
Невероятно зрелищный момент
Eurosport.fr
Гаэль Монфис накануне в первом раунде турнира АТР-1000 в Париже в трех сетах обыграл Миомира Кецмановича (4:6, 7:5, 6:3).
В начале поединка супруг первой ракетки Украины Элины Свитолиной выполнил форхенд со скоростью 190 километров в час! Это нужно видеть.
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