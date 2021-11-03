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Удары Маррея, Тиафо и Синнера – в топ-20 моментов месяца в АТР-туре. ВИДЕО
Лучшее от мужского тенниса
Канал Tennis TV на YouTube представил топ-20 ударов и розыгрышей октября на турнирах АТР.
В этой подборке нашлось место Энди Маррею, Фрэнсису Тиафо, Яннику Синнеру, Григору Димитрову и другим.
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