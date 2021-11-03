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Третья ракетка мира снялся с Мастерса в Париже из-за травмы локтя

Теннис
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Теперь он будет готовиться к Итоговому турниру

Третья ракетка мира снялся с Мастерса в Париже из-за травмы локтя

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас не сумел пробиться в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.

В матче второго раунда Циципас встречался с австралийцем Алексеем Попыриным, однако сумел провести на корте лишь шесть геймов. При счёте 2:4 Стефанос отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму локтя. Встреча продлилась всего 27 минут.

Стоит отметить, что один из главных турниров года, на который отобрался Циципас стартует уже 14 ноября — в Турине восемь лучших теннисистов сезона поспорят за главный трофей ATP Finals.

В следующем раунде Попырин встретится с соотечественником Джеймсом Даквортом.

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В статье: Стефанос Циципас
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