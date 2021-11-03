Эшли Барти - восьмая теннисистка в истории, проведшая 100 недель в ранге 1-й ракетки мира

Австралийская теннисистка Эшли Барти проводит уже 101-ю неделю во главе мирового рейтинга WTA. Таким образом, она стала уже восьмой теннисисткой в истории, которая смогла продержаться в ранге первой ракетки мира такой отрезок времени.

Ранее это удавалось Штеффи Граф (Германия, 377 недель), Мартине Навратиловой (США, 332 недели), Серене Уильямс (США, 319 недель), Крис Эверт (США, 260 недель), Мартине Хингис (Швейцария, 209 недель), Монике Селеш (США, 178 недель) и Жюстин Энен (Бельгия, 117 недель).

В текущем сезоне 25-летняя Барти провела 49 матчей, в которых одержала 42 победы.