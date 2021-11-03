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Свитолина рассказала, почему не участвует в телешоу
Все из-за нехватки времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила, почему не принимает участие в украинских телешоу.
"Приглашений поступает много, но, к сожалению, мне не хватает времени на это. Когда я приезжаю на Украину, то все эти дни заполнены и расписаны по часам. У меня нет возможности быть на родине на постоянной основе: от трёх-четырёх до семи-восьми недель. У нас сезон длится с января по ноябрь. Поэтому совершенно нет времени этим заниматься. Мой благотворительный фонд сейчас в приоритете. В дальнейшем – посмотрим. Не знаю, будет ли в моих планах телевидение", — приводит слова Свитолиной "Обозреватель".
В сезоне-2021 Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA.
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