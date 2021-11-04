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Команды США и России пробились в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Еще два участника 1/2 финала определятся сегодня
фото - twitter.com
Россия в волевом стиле обыграла Францию (2:1) и выиграла группу А. Ключевым стал камбэк Анастасии Павлюченковой в матче с Ализе Корне (5:7, 6:4, 6:2), а решающий парный матч россиянки забрали со счетом 6:2, 6:1.
В группе С сборная США за счет побед Слоан Стивенс и Даниэль Коллинз обыграла Испанию (2:1) и вышла в полуфинал благодаря лучшим дополнительным показателям (выигранные сеты и геймы).
В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг Россия и США сыграют 5 ноября.
Решающие матчи в группах В и D пройдут сегодня, 4 ноября.
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