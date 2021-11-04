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Команды США и России пробились в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Еще два участника 1/2 финала определятся сегодня

Команды США и России пробились в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

фото - twitter.com

Новина українською

Россия в волевом стиле обыграла Францию (2:1) и выиграла группу А. Ключевым стал камбэк Анастасии Павлюченковой в матче с Ализе Корне (5:7, 6:4, 6:2), а решающий парный матч россиянки забрали со счетом 6:2, 6:1.

В группе С сборная США за счет побед Слоан Стивенс и Даниэль Коллинз обыграла Испанию (2:1) и вышла в полуфинал благодаря лучшим дополнительным показателям (выигранные сеты и геймы).

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг Россия и США сыграют 5 ноября.

Решающие матчи в группах В и D пройдут сегодня, 4 ноября.

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В статье: Анастасия Павлюченкова Даниэль Роуз Коллинз Кубок Билли Джин Кинг
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