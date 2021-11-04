Циципас снялся с Мастерса в Париже, Медведев и Зверев вышли в 3-й раунд

Третья ракетка мира Стефанос Циципас из-за травмы руки не доиграл матч второго раунда против Алексея Попырина. Грек снялся с игры при счете 2:4 в первом сете.

Второй номер посева Даниил Медведев свой путь в столице Франции начал с победы над Ильей Ивашко (7:5, 6:4), а его следующим соперником станет Себастьян Корда.

Александр Зверев стартовал в Париже победой над Душаном Лайовичем (6:3, 7:6). За путевку в 1/4 финала победитель Олимпийских игр в Токио поспорит с Григором Димитровым.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис во втором круге домашнего Мастерса обыграл Адриана Маннарино (2:6, 7:6, 6:2) и вышел на Новака Джоковича.