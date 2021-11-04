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Маррей получил уайлд-кард на турнир в Стокгольме
Турнир стартует 8 ноября
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", британский теннисист Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 8 по 14 ноября. Об этом пишет журналист Михал Самульски в своём "твиттере".
Помимо Маррея, специальные приглашения на турнир получили швед Элиас Имер и представитель Финляндии Эмиль Руусувори. Интересно, что для 34-летнего шотландца этот уайлд-кард стал уже 15-м в сезоне.
Ранее сам Маррей высказался на тему большого количества использованных уайлд-кардов. По его словам, ему не нужно за это оправдываться.
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