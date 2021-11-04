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Украинка Ангелина Калинина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал соревнований в Нанте

Теннис
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Для нашей теннисистки это был легкий матч

Украинка Ангелина Калинина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал соревнований в Нанте

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№57 WTA) одержала очередную победу на турнире ITF W60 в Нанте.

В матче второго круга украинка одолела 17-летнюю россиянку Эрику Андрееву (№416 WTA).

В следующем раунде Калинина встретится с Сарой Бет Грей из Великобритании, которая в своём матче оказалась сильнее пятой сеяной россиянки Камиллы Рахимовой.

Нант. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эрика Андреева (Россия) – 6:2, 6:4

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В статье: Ангелина Калинина
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