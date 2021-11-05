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Швейцария последней пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Оставили за борт главного фаворита

Швейцария последней пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

фото - twitter.com

Новина українською

Швейцария со счетом 2:1 сенсационно обыграла Чехию и стала последним полуфиналистом Кубка Билли Джин Кинг.

Главной героиней матча стала олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич, которая при счете 0:1 обыграла Барбору Крейчикову (7:6, 6:4), а затем вместе с Жиль Тейхманн одержала победу в решающем парном матче (6:3, 6:3) над Луцией Градецкой и Катержиной Синяковой.

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг Швейцария 5 ноября проведет матч с Австралией, а Россия сыграет с командой США.

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В статье: Барбора Крейчикова Белинда Бенчич Кубок Билли Джин Кинг
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