Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Швейцария последней пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Оставили за борт главного фаворита
фото - twitter.com
Швейцария со счетом 2:1 сенсационно обыграла Чехию и стала последним полуфиналистом Кубка Билли Джин Кинг.
Главной героиней матча стала олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич, которая при счете 0:1 обыграла Барбору Крейчикову (7:6, 6:4), а затем вместе с Жиль Тейхманн одержала победу в решающем парном матче (6:3, 6:3) над Луцией Градецкой и Катержиной Синяковой.
The moment @swiss_tennis reached the semi-finals ????— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 4, 2021
They're the only nation remaining who haven't won the title ????#BJKCupFinals pic.twitter.com/epsIYl557U
В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг Швейцария 5 ноября проведет матч с Австралией, а Россия сыграет с командой США.
Популярное сейчас
- Заря вновь обыграла ЦСКА, Хави все ближе к возвращению в Барсу. Главные новости за 4 ноября
- Борьба продолжается. Заря в ЛК подтянулась к лидерам группы. Турнирная таблица
- Скрипник: Не перестаю удивляться своим игрокам
- Свитолина впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA, Костюк дебютировала в топ-50
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста