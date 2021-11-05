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Медведев и Зверев – в четвертьфинале Мастерса в Париже
Турнир приближается к развязке
Второй номер посева Даниил Медведев в трех сетах за 1 час и 52 минуты обыграл Себастьяна Корда (4:6, 6:1, 6:3) и вышел на сенсационного француза Хьюго Гастона, который в матче с Карлосом Алькарасом Гарфия по втором сете отыгрался со счета 0:5 (6:4, 7:5).
Александр Зверев в 1/8 финала в трехчасовой битве обыграл Григора Димитрова (7:6, 6:7, 6:3). В решающем сете немец спас шесть брейк-поинтов и сделал два брейка, а его следующим соперником станет норвежец Каспер Рууд.
Накануне в четвертьфинал последнего Мастерса сезона на отказе Гаэля Монфиса прошел Новак Джокович. Первая ракетка мира сегодня сыграет с Тэйлором Фрицем.
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