Известная украинская теннисистка объявила о паузе в карьере

Известная украинская теннисистка Катерина Завацкая (WTA №179) объявила о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем. Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Всем привет. Я приняла тяжелое решение взять паузу в Туре на 6 месяцев и заморозить свой рейтинг в связи с моими проблемами со здоровьем, которые сопровождают меня уже 2 года (очень долгое время) и не разрешают мне делать то, что я очень люблю.

Было очень-очень трудно принять такое решение, но, наверное, оно является наилучшим для меня на данный момент и для моей карьеры тоже! Это даст мне время восстановиться, хорошо потренироваться, иметь возможность снова выступать на высоком уровне, быть готовой бороться за титулы на турнирах и достичь своей цели! Этот спорт невероятно тяжел, но и тем самым так волшебен! Буду держать вас в курсе своего восстановления и конечно же тренировок позже! С нетерпением жду, когда все наладится и когда у меня будет возможность выступать на турнирах и при этом чувствовать себя хорошо" – написала она.