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Украина сыграет из США в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Определились соперницы украинок
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Женская сборная Украины по теннису сыграет с командой США в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Матчи Billie Jean King Cup Qualifiers пройдут в формате дома/на выезде 15-16 апреля 2022 года.
Напомним, что в квалификационную стадию следующего розыгрыша турнира украинки вышли после победы в плей-офф команды Японии.
Результаты жеребьевки:
Австралия – Словакия
Франция – Италия
Германия – Казахстан
Чехия – Великобритания
Беларусь – Бельгия
Канада – Латвия
Испания – Нидерланды,
Румыния – Польша
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