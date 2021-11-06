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Украина сыграет с США в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Определились соперницы украинок

Украина сыграет с США в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

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UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по теннису сыграет с командой США в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Матчи Billie Jean King Cup Qualifiers пройдут в формате дома/на выезде 15-16 апреля 2022 года.

Напомним, что в квалификационную стадию следующего розыгрыша турнира украинки вышли после победы в плей-офф команды Японии.

Результаты жеребьевки:

Австралия – Словакия

Франция – Италия

Германия – Казахстан

Чехия – Великобритания

Беларусь – Бельгия

Канада – Латвия

Испания – Нидерланды,

Румыния – Польша

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В статье: Украина США
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