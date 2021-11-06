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Новый мировой рекорд: Новак Джокович в седьмой раз берет титул сильнейшего теннисиста планеты
Серба просто не остановить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серб Новак Джокович (АТР №1) после
Для Джоковича это уже седьмой раз, когда он заканчивает год в этом статусе. Таким образом, он обгоняет американца Пита Сампраса (6) по данному показателю и устанавливает новый рекорд. Также Новак побьет свой же рекорд как старейшая первая ракетка мира по итогам сезона.
Напомним, ранее известная украинская теннисистка
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