Новый мировой рекорд: Новак Джокович в седьмой раз берет титул сильнейшего теннисиста планеты

Серб Новак Джокович (АТР №1) после выхода в финал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция) гарантировал статус лучшего теннисиста мира по итогам текущего сезона.

Для Джоковича это уже седьмой раз, когда он заканчивает год в этом статусе. Таким образом, он обгоняет американца Пита Сампраса (6) по данному показателю и устанавливает новый рекорд. Также Новак побьет свой же рекорд как старейшая первая ракетка мира по итогам сезона.