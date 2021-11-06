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Новый мировой рекорд: Новак Джокович в седьмой раз берет титул сильнейшего теннисиста планеты

Теннис
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Серба просто не остановить

Новый мировой рекорд: Новак Джокович в седьмой раз берет титул сильнейшего теннисиста планеты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Серб Новак Джокович (АТР №1) после выхода в финал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция) гарантировал статус лучшего теннисиста мира по итогам текущего сезона.

Для Джоковича это уже седьмой раз, когда он заканчивает год в этом статусе. Таким образом, он обгоняет американца Пита Сампраса (6) по данному показателю и устанавливает новый рекорд. Также Новак побьет свой же рекорд как старейшая первая ракетка мира по итогам сезона.

Напомним, ранее известная украинская теннисистка объявила о перерыве в карьере.

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В статье: Новак Джокович
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