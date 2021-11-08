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Калинина побила личный рекорд в рейтинге WTA

Теннис
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Обновленная ситуация в мировой классификации

Калинина побила личный рекорд в рейтинге WTA

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина после победы на турнире ITF в Нанте поднялась на пять позиций и начала неделю на рекордной в карьере 52-й строке.

Элина Свитолина в мировом рейтинге опередила Анжелик Кербер, но пропустила вперед Софию Кенин и Елену Рыбакину – сильнейшая теннисистка Украины занимает 15-е место.

Марта Костюк осталась на 50-й строке, Даяна Ястремская поднялась на 3 позиции (97-е место), Леся Цуренко опустилась на 19 строчек (132-е место), а Екатерина Козлова – на 16-ть (145-е место).

В топ-10 за счет падения Кербер дебютировала Паула Бадоса, а Ига Швентек поднялась на девятое место.

Полная версия рейтинга WTA от 8 ноября 2021 года

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA Ангелина Калинина
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