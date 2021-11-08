Цуренко обыграла 30-ю ракетку мира из России на старте турнира в Линце

Леся Цуренко после успешного прохождения квалификации в первом раунде турнира WTA 250 в Линце сенсационно обыграла 5-ю сеяную Екатерину Александрову (6:4, 7:6), которая в мировом рейтинге замыкает топ-30.

На пути к победе киевлянка сделала 5 брейков, чем компенсировала 4 неудачных гейма на своей подаче. Также Цуренко выиграла 59% очков с первого мяча и 62% со второго.

Следующей соперницей Цуренко в Линце станет 69-я ракетка мира из Бельгии Элисон ван Эйтванк, у которой украинка по личным встречам ведет со счетом 2:0.