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Свитолина отказалась от участия в Итоговом турнире в качестве запасной

Теннис
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Украинка могла сыграть в Гвадалахаре

Свитолина отказалась от участия в Итоговом турнире в качестве запасной

Фото: AFP/Автор - неизвестен

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Элина Свитолина завершила сезон в Чемпионской гонке WTA на 13-м месте, но после отказов Эшли Барти, Онс Жабер, Наоми Осаки и Анастасии Павлюченковой могла поехать на Итоговый чемпионат в статусе первой запасной. Тем не менее, от этой возможности первая ракетка Украины отказалась.

Запасными на WTA Finals выступят американка Джессика Пегула и представительница Бельгии Элиза Мертенс.

На Итоговом турнире в Мексике сыграют Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Мария Саккари, Ига Швентек, Гарбинье Мугуруса, Паула Бадоса и Анетт Контавейт.

Итоговый турнир WTA пройдет с 10 по 17 ноября. Общий призовой фонд соревнований – 5 миллионов долларов.

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В статье: Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA
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