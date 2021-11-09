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Калинина вышла во второй раунд турнира в Линце, Козлова выбыла
Успехи и неудачи украинок в Австрии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина в первом круге турнира WTA 250 в Линце за 1 час и 29 минут обыграла 113-ю ракетку мира из Италии Мартину Тревизан (6:3, 6:4).
Третья ракетка Украины сделала семь брейков при четырех неудачных геймах на своей подаче, а ее следующей соперницей станет четвертая сеяная из России Вероника Кудерметова.
Екатерина Козлова в первом круге Upper Austria Ladies Linz не справилась с китаянкой Синьюй Ван (6:2, 2:6, 3:6).
После успешного начала матча теннисистка из Николаева в двух сетах проиграла три гейма на своей подаче, а на приеме не заработала ни одного брейк-поинта.
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