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Калинина вышла во второй раунд турнира в Линце, Козлова выбыла

Теннис
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Успехи и неудачи украинок в Австрии

Калинина вышла во второй раунд турнира в Линце, Козлова выбыла

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ангелина Калинина в первом круге турнира WTA 250 в Линце за 1 час и 29 минут обыграла 113-ю ракетку мира из Италии Мартину Тревизан (6:3, 6:4).

Третья ракетка Украины сделала семь брейков при четырех неудачных геймах на своей подаче, а ее следующей соперницей станет четвертая сеяная из России Вероника Кудерметова.

Екатерина Козлова в первом круге Upper Austria Ladies Linz не справилась с китаянкой Синьюй Ван (6:2, 2:6, 3:6).

После успешного начала матча теннисистка из Николаева в двух сетах проиграла три гейма на своей подаче, а на приеме не заработала ни одного брейк-поинта.

Накануне Леся Цуренко обыграла 30-ю ракетку мира из России на старте турнира в Линце.

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В статье: теннис Катерина Козлова Ангелина Калинина
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