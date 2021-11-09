Калинина вышла во второй раунд турнира в Линце, Козлова выбыла

Ангелина Калинина в первом круге турнира WTA 250 в Линце за 1 час и 29 минут обыграла 113-ю ракетку мира из Италии Мартину Тревизан (6:3, 6:4).

Третья ракетка Украины сделала семь брейков при четырех неудачных геймах на своей подаче, а ее следующей соперницей станет четвертая сеяная из России Вероника Кудерметова.

Екатерина Козлова в первом круге Upper Austria Ladies Linz не справилась с китаянкой Синьюй Ван (6:2, 2:6, 3:6).

После успешного начала матча теннисистка из Николаева в двух сетах проиграла три гейма на своей подаче, а на приеме не заработала ни одного брейк-поинта.