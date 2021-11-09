Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович, Монфис и Шварцман – в топ-10 ударов и розыгрышей Мастерса в Париже. ВИДЕО
Заключительный в сезоне турнир АТР-1000 подарил достаточно ярких моментов
фото - flashscore.com.ua
YouTube-канал Tennis TV представил десятку самых эффектных ударов и розыгрышей Мастерса в Париже.
Титул в столице Франции взял лидер рейтинга АТР Новак Джокович, который в финале в трех сетах огорчил Даниила Медведева.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из Шахтера
- Бразильский новичок Металлиста прибыл в Харьков - ФОТО
- (Анти) Герой футбольного дня. Николай Шапаренко
- US Open, вторая серия: Джокович и Медведев разыграют главный титул Парижа
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...