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Джокович, Монфис и Шварцман – в топ-10 ударов и розыгрышей Мастерса в Париже. ВИДЕО

Теннис
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Заключительный в сезоне турнир АТР-1000 подарил достаточно ярких моментов

Джокович, Монфис и Шварцман – в топ-10 ударов и розыгрышей Мастерса в Париже. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

YouTube-канал Tennis TV представил десятку самых эффектных ударов и розыгрышей Мастерса в Париже.

Титул в столице Франции взял лидер рейтинга АТР Новак Джокович, который в финале в трех сетах огорчил Даниила Медведева.

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В статье: Новак Джокович теннис Гаэль Монфис
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