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Радукану назвала имя нового тренера

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Теннисистка считает, что он поможет ей покорить новые вершины

Радукану назвала имя нового тренера

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Новым тренером Эммы Радукану станет немецкий специалист Торбен Бельц. Об этом пишет издание The Telegraph.

44-летний Бельц наиболее известен по работе с соотечественницей Анжеликой Кербер. Под его руководством спортсменка выиграла Australian Open и US Open в 2016 году, доходила до финалов Уимблдона, Итогового турнира WTA и Олимпиады в том же году. Также он работал с Кариной Виттхёфт и Донной Векич.

Напомним, 18-летняя Эмма Радукану, которая сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года, вскоре объявила о расставании с тренером.

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В статье: Емма Радукану
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