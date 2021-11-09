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Маррей пробился во второй круг соревнований в Стокгольме
Теннисист сыграет с Синнером
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" британец Энди Маррей вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который завершится 13 ноября.
В стартовом матче Маррей (WC) в двух сетах обыграл представителя Норвегии Виктора Джурашовича (Q).
Энди Маррей - Виктор Джурашович 6:1, 7:6 (9:7)
Встреча продлилась 1 час 38 минут. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Джурашовича — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В следующем раунде Маррея ждёт встреча с первым сеяным итальянцем Янником Синнером.
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