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Симона Халеп пробилась в третий круг турнира WTA-250 в Линце
Соревнования завершатся 13 ноября
Двукратная победительница турниров "Большого шлема" румынка Симона Халеп пробилась в третий круг турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия), который завершится 13 ноября.
В стартовом для себя матче вторая сеяная Халеп (WC) в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович.
Симона Халеп - Александр Саснович 7:5, 6:3
Встреча продлилась 1 час 40 минут. Халеп 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Саснович — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 использованных брейк-пойнта из 3.
За право выйти в полуфинал Халеп сразится с представительницей Италии Ясмине Паолини (7).
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