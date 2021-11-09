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Симона Халеп пробилась в третий круг турнира WTA-250 в Линце

Теннис
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Соревнования завершатся 13 ноября

Симона Халеп пробилась в третий круг турнира WTA-250 в Линце

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Двукратная победительница турниров "Большого шлема" румынка Симона Халеп пробилась в третий круг турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия), который завершится 13 ноября.

В стартовом для себя матче вторая сеяная Халеп (WC) в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович.

Симона Халеп - Александр Саснович 7:5, 6:3

Встреча продлилась 1 час 40 минут. Халеп 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Саснович — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 использованных брейк-пойнта из 3.

За право выйти в полуфинал Халеп сразится с представительницей Италии Ясмине Паолини (7).

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В статье: Симона Халеп
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