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Калинина упустила победу над россиянкой и покинула Линц
Украинка прервала победную серию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина во втором круге турнира WTA 250 в Линце в трех сетах за 2 часа и 7 минут проиграла 32-й ракетке мира из России Веронике Кудерметовой (6:4, 4:6, 2:6).
Калинина во втором сете вела 2:0, но отдала пять геймов подряд. На старте решающей партии украинка сделала брейк, однако быстро растеряла свое преимущество и отыграться не смогла.
Теннисистка из Новой Каховки в случае выхода в четвертьфинал в Линце могла дебютировать в топ-50 рейтинга WTA и стать второй ракеткой Украины.
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