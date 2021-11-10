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Калинина упустила победу над россиянкой и покинула Линц

Теннис
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Украинка прервала победную серию

Калинина упустила победу над россиянкой и покинула Линц

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина во втором круге турнира WTA 250 в Линце в трех сетах за 2 часа и 7 минут проиграла 32-й ракетке мира из России Веронике Кудерметовой (6:4, 4:6, 2:6).

Калинина во втором сете вела 2:0, но отдала пять геймов подряд. На старте решающей партии украинка сделала брейк, однако быстро растеряла свое преимущество и отыграться не смогла.

Теннисистка из Новой Каховки в случае выхода в четвертьфинал в Линце могла дебютировать в топ-50 рейтинга WTA и стать второй ракеткой Украины.

Ранее турнир в Линце после разгромного поражения покинула Леся Цуренко.

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В статье: теннис Ангелина Калинина
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