  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маррей назвал обладателя лучшего бэкхенда
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маррей назвал обладателя лучшего бэкхенда

Теннис
(1 голосов)

По его мнению, именно этот теннисист придаёт большее вращение мячу

Маррей назвал обладателя лучшего бэкхенда

Новина українською

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос, кто из игроков ATP-тура обладает лучшим бекхэндом.

"Пожалуй, это Новак Джокович. У него восхитительный бэкхенд. Он придаёт большее вращение мячу, чем я. Благодаря этому удар получается более надёжным", — сказал Маррей в интервью пресс-службе турнира в Стокгольме.

В первом круге турнира ATP-250 в Стокгольме Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов, победил норвежца Виктора Джурашовича со счётом 6:1, 7:6 (9:7).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...