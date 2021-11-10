Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей назвал обладателя лучшего бэкхенда
По его мнению, именно этот теннисист придаёт большее вращение мячу
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос, кто из игроков ATP-тура обладает лучшим бекхэндом.
"Пожалуй, это Новак Джокович. У него восхитительный бэкхенд. Он придаёт большее вращение мячу, чем я. Благодаря этому удар получается более надёжным", — сказал Маррей в интервью пресс-службе турнира в Стокгольме.
В первом круге турнира ATP-250 в Стокгольме Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов, победил норвежца Виктора Джурашовича со счётом 6:1, 7:6 (9:7).
Популярное сейчас
- Без Малдеры. Дженоа представила тренерский штаб Шевченко
- Запретил Пике ходить на ток-шоу. Хави ввел в Барселоне ряд новых жестких правил
- Требуют заоблачные деньги. У Динамо срывается трансфер вингера Бока Хуниорс
- Калинина побила личный рекорд в рейтинге WTA
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО