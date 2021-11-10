  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Победительница Australian Open – 2020 возобновляет сотрудничество со своим отцом
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победительница Australian Open – 2020 возобновляет сотрудничество со своим отцом

Теннис
(1 голосов)

2021 год был для теннисистки далеко не самым лучшим

Победительница Australian Open – 2020 возобновляет сотрудничество со своим отцом

Новина українською

Чемпионка Australian Open – 2020 американская теннисистка Софья Кенин сообщила, что возобновила сотрудничество со своим отцом. Отметим, что Александр Кенин тренировал дочь на протяжении всей карьеры, однако в мае 2021 года покинул команду Софьи.

"Этот год у меня получился очень неровным, но я наконец снова тренируюсь и занимаюсь любимым делом! Очень рада, что рядом мой отец, на которого я всегда могу положиться. Здорово, что он снова в команде, и я с нетерпением жду возвращения на корт в следующем году", — написала Кенин в своём "инстаграме".

В данный момент Кенин занимает 12-ю строчку в рейтинге WTA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Софья Кенин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...