Победительница Australian Open – 2020 возобновляет сотрудничество со своим отцом

Чемпионка Australian Open – 2020 американская теннисистка Софья Кенин сообщила, что возобновила сотрудничество со своим отцом. Отметим, что Александр Кенин тренировал дочь на протяжении всей карьеры, однако в мае 2021 года покинул команду Софьи.

"Этот год у меня получился очень неровным, но я наконец снова тренируюсь и занимаюсь любимым делом! Очень рада, что рядом мой отец, на которого я всегда могу положиться. Здорово, что он снова в команде, и я с нетерпением жду возвращения на корт в следующем году", — написала Кенин в своём "инстаграме".

В данный момент Кенин занимает 12-ю строчку в рейтинге WTA.