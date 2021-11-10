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Победительница Australian Open – 2020 возобновляет сотрудничество со своим отцом
2021 год был для теннисистки далеко не самым лучшим
Чемпионка Australian Open – 2020 американская теннисистка Софья Кенин сообщила, что возобновила сотрудничество со своим отцом. Отметим, что Александр Кенин тренировал дочь на протяжении всей карьеры, однако в мае 2021 года покинул команду Софьи.
"Этот год у меня получился очень неровным, но я наконец снова тренируюсь и занимаюсь любимым делом! Очень рада, что рядом мой отец, на которого я всегда могу положиться. Здорово, что он снова в команде, и я с нетерпением жду возвращения на корт в следующем году", — написала Кенин в своём "инстаграме".
В данный момент Кенин занимает 12-ю строчку в рейтинге WTA.
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