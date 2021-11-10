Итоговый турнир U-21. Испанец Карлос Алькарас досрочно вышел в плей-офф

На Итоговом турнире U-21, который проходит в Милане (Италия) с 9 по 13 ноября, завершилась дневная сессия второго игрового дня. Обе встречи прошли в группе A.

В первом матче дня представитель Дании Хольгер Руне в борьбе обыграл аргентинца Хуана Мануэля Серундоло.

В другой встрече испанец Карлос Алькарас одолел представителя США Брэндона Накашиму. По ходу второго сета Алькарас фантастическими действиями выиграл сложнейший розыгрыш. Отметим, что Алькарас, в активе которого 2 победы, досрочно вышел в плей-офф турнира с первого места в группе.

Хольгер Руне - Хуана Мануэля Серундоло 4:1, 4:2, 1:4, 4:1

Карлос Алькарас - Брэндон Накашиму 4:3 (7:4), 4:1, 4:3 (7:4)