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Итоговый турнир U-21. Испанец Карлос Алькарас досрочно вышел в плей-офф
Он сумел выиграть сложнейший розыгрыш
На Итоговом турнире U-21, который проходит в Милане (Италия) с 9 по 13 ноября, завершилась дневная сессия второго игрового дня. Обе встречи прошли в группе A.
В первом матче дня представитель Дании Хольгер Руне в борьбе обыграл аргентинца Хуана Мануэля Серундоло.
В другой встрече испанец Карлос Алькарас одолел представителя США Брэндона Накашиму. По ходу второго сета Алькарас фантастическими действиями выиграл сложнейший розыгрыш. Отметим, что Алькарас, в активе которого 2 победы, досрочно вышел в плей-офф турнира с первого места в группе.
Хольгер Руне - Хуана Мануэля Серундоло 4:1, 4:2, 1:4, 4:1
Карлос Алькарас - Брэндон Накашиму 4:3 (7:4), 4:1, 4:3 (7:4)
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