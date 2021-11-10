  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Итоговый турнир U-21. Испанец Карлос Алькарас досрочно вышел в плей-офф
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итоговый турнир U-21. Испанец Карлос Алькарас досрочно вышел в плей-офф

Теннис
(1 голосов)

Он сумел выиграть сложнейший розыгрыш

Итоговый турнир U-21. Испанец Карлос Алькарас досрочно вышел в плей-офф

Новина українською

На Итоговом турнире U-21, который проходит в Милане (Италия) с 9 по 13 ноября, завершилась дневная сессия второго игрового дня. Обе встречи прошли в группе A.

В первом матче дня представитель Дании Хольгер Руне в борьбе обыграл аргентинца Хуана Мануэля Серундоло.

В другой встрече испанец Карлос Алькарас одолел представителя США Брэндона Накашиму. По ходу второго сета Алькарас фантастическими действиями выиграл сложнейший розыгрыш. Отметим, что Алькарас, в активе которого 2 победы, досрочно вышел в плей-офф турнира с первого места в группе.

Хольгер Руне - Хуана Мануэля Серундоло 4:1, 4:2, 1:4, 4:1

Карлос Алькарас - Брэндон Накашиму 4:3 (7:4), 4:1, 4:3 (7:4)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...