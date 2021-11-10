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ATP необычно представила участников Итогового турнира

Теннис
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Все они изображены на скутерах

ATP необычно представила участников Итогового турнира

Новина українською

Пресс-служба ATP в преддверии старта Итогового чемпионата ATP в Милане представила красочную иллюстрацию с участниками, передающую итальянский колорит. На снимке теннисисты изображены на негласных символах Италии – мотороллерах Vespa. Причём на каждом красуется флаг страны, которую представляет игрок.

"Гонщики, заводите двигатели. Итоговый турнир ATP скоро начнётся", — говорится в комментарии к посту.

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В статье: ATP
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