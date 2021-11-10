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ATP необычно представила участников Итогового турнира
Все они изображены на скутерах
Пресс-служба ATP в преддверии старта Итогового чемпионата ATP в Милане представила красочную иллюстрацию с участниками, передающую итальянский колорит. На снимке теннисисты изображены на негласных символах Италии – мотороллерах Vespa. Причём на каждом красуется флаг страны, которую представляет игрок.
"Гонщики, заводите двигатели. Итоговый турнир ATP скоро начнётся", — говорится в комментарии к посту.
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