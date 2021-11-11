Алькарас стал вторым самым молодым игроком, выигравшим 30 матчей подряд

32-я ракетка мира, испанец Карлос Алькарас после победы над Хуаном Мануэлем Серундоло в заключительном для себя групповом матче Итогового турнира ATP U-21 (4:0, 4:1, 2:4, 4:3 (7:3)) стал самым молодым теннисистом, выигравшим 30 матчей за сезон, после Рафаэля Надаля в 2004 году, которому тогда было 18 лет. Об этом сообщает официальный "твиттер" ATP Media Info.

Победа над Серундоло стала для 18-летнего Алькараса 30-й в 47 матчах в 2021 году. Надаль завершил 2004 год также с 30 победами и 17 поражениями. На момент 30-й победы Надаль был всего на 6 дней младше Алькараса.

Отметим, что Алькарас, в активе которого три победы в трёх матчах, досрочно вышел в плей-офф Итогового турнира U-21 в Милане с первого места в группе А.