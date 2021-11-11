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Симона Халеп снялась с турнира в Линце
У теннисистки травма
22-я ракетка мира из Румынии Симона Халеп снялась с полуфинального матча турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). Сегодня, 11 ноября, она должна была сыграть против соотечественницы Жаклин Кристиан.
"К сожалению, я не смогу сыграть в полуфинале после того, как вчера в матче повредила колено. Я бы сделала всё ради того, чтобы играть, но колено опухло и болит. От игры будет только хуже. Хочу сказать огромное спасибо турниру и местным болельщикам", — написала Халеп у себя в твиттер-аккаунте.
Халеп получила травму в четвертьфинальном матче с представительницей Италии Ясмине Паолини (4:6, 7:5, 6:0).
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