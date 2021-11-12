Итоговый турнир WTA: Бадоса разгромила Соболенко, Саккари разобралась со Швентек

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в первом матче в Мексике смогла взять у Паулы Бадосы лишь четыре гейма (4:6, 0:6), причем белоруска вела в первом сете 4:2, но 10 следующих геймов остались за теннисисткой из Испании.

Бадоса в матче с Соболенко подала 5 эйсов, выиграла 71% очков с первого мяча, реализовала 5 из 5 брейк-поинтов и отыграла 6 из 7 шансов Соболенко на брейк.

Мария Саккари стартовала на Итоговом турнире убедительной победой над Игой Швентек (6:2, 6:4). Матч продолжался 1 час и 27 минут.

Саккари выиграла 26 из 27 очков на первой подаче и реализовала 3 из 8 брейк-поинтов. Швентек ответила огромным процентом брака – у полячки 29 невынужденных ошибок при всего восьми виннерсах.