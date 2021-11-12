Виталий Сачко выбыл в 1/4 финала турнира в Ортизеи

Виталий Сачко уступил в четвертьфинале турнира АТР Challenger Tour, который проходит в Ортизеи.

Украинец в трехсетовом матче не смог одолеть боснийца Мирзе Башича. В решающей партии украинец отдал сопернику два гейма на своей подаче.

Соперником боснийца станет представитель США Максим Кресси.

АТР Challenger Tour. Ортизеи (Италия). 1/4 финала

Виталий Сачко (Украина) — Мирза Башич (Босния и Герцеговина) 1:2 (6:7(3), 6:3, 2:6)