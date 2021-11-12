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Виталий Сачко выбыл в 1/4 финала турнира в Ортизеи
Украинец проиграл решающий сет
Виталий Сачко уступил в четвертьфинале турнира АТР Challenger Tour, который проходит в Ортизеи.
Украинец в трехсетовом матче не смог одолеть боснийца Мирзе Башича. В решающей партии украинец отдал сопернику два гейма на своей подаче.
Соперником боснийца станет представитель США Максим Кресси.
АТР Challenger Tour. Ортизеи (Италия). 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) — Мирза Башич (Босния и Герцеговина) 1:2 (6:7(3), 6:3, 2:6)
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