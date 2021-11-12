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Кубок Дэвиса. Сборная Украины назвала состав на матч с Норвегией
Основные игроки в составе
Стал известен состав сборной Украины на матч с Норвегией в плей-офф Кубка Дэвиса.
В состав нашей команды вошли: Илья Марченко, Сергей Стаховский, Денис Молчанов, Виталия Сачко и Алексей Крутых.
Встреча Украины и Норвегии состоится 26-27 ноября в Осло. На кону будет путевка в финал квалификации Кубка Дэвиса.
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