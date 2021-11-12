Кубок Дэвиса. Сборная Украины назвала состав на матч с Норвегией

Стал известен состав сборной Украины на матч с Норвегией в плей-офф Кубка Дэвиса.

В состав нашей команды вошли: Илья Марченко, Сергей Стаховский, Денис Молчанов, Виталия Сачко и Алексей Крутых.

Встреча Украины и Норвегии состоится 26-27 ноября в Осло. На кону будет путевка в финал квалификации Кубка Дэвиса.