Лучшие теннисисты мира прогулялись улицами Турина накануне Итогового турнира АТР

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, а также ещё семь лучших теннисистов планеты 2021 года прогулялись по улицам Турина в преддверии Итогового турнира АТР.

Джокович, а также немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, поляк Хуберт Хуркач и россияне Медведев и Рублёв совершили прогулку около площади Пьяцца-Сан-Карло в Турине.

Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине с 14 по 21 ноября.