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Лучшие теннисисты мира прогулялись улицами Турина накануне Итогового турнира АТР

Теннис
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Соревнования стартуют 14 ноября

Лучшие теннисисты мира прогулялись улицами Турина накануне Итогового турнира АТР

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, а также ещё семь лучших теннисистов планеты 2021 года прогулялись по улицам Турина в преддверии Итогового турнира АТР.

Джокович, а также немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, поляк Хуберт Хуркач и россияне Медведев и Рублёв совершили прогулку около площади Пьяцца-Сан-Карло в Турине.

Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине с 14 по 21 ноября.

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В статье: Новак Джокович
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