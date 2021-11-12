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Лучшие теннисисты мира прогулялись улицами Турина накануне Итогового турнира АТР
Соревнования стартуют 14 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович, а также ещё семь лучших теннисистов планеты 2021 года прогулялись по улицам Турина в преддверии Итогового турнира АТР.
Джокович, а также немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, поляк Хуберт Хуркач и россияне Медведев и Рублёв совершили прогулку около площади Пьяцца-Сан-Карло в Турине.
Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине с 14 по 21 ноября.
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