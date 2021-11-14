Джокович в погоне за Федерером. Анонс Итогового турнира АТР

Итоговый турнир АТР впервые за 12 лет сменил прописку – в этом году главные герои сезона в мужском теннисе вместо привычного Лондона дебютируют на 18-тысячной многофункциональной арене Пала Альпитур, которая была введена в эксплуатацию 16 лет назад к Олимпиаде 2006 года в Турине.

Снова без Роджера Федерера и Энди Маррея, а теперь и без Рафаэля Надаля и Доминика Тима…В этом году на Итоговом турнире АТР выступят два дебютанта и только два теннисиста с опытом побед на мэйджорах, причем Даниил Медведев свой первый Шлем взял всего несколько недель назад.

Кто выступит на ATP Finals в Турине?

Начнем с Зеленой группы, в которую вошли Новак Джокович, Стефанос Циципас, Андрей Рублев и Каспер Рууд.

2021 #NittoATPFinals Draw:



???? GREEN GROUP ????



???????? Novak Djokovic

???????? Stefanos Tsitsipas

???????? Andrey Rublev

???????? Casper Ruud pic.twitter.com/e1kcAlJB31 — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2021

Джокович в этом сезоне был не так далек от повторения сумасшедшего достижения Штеффи Граф, которая в 1988 году выиграла все четыре турнира Большого шлема и забрала золото на Олимпиаде в Сеуле. Календарный Большой Шлем серб упустил после поражения в финале от US Open от Даниила Медведева, а в Токио довольствовался четвертым местом после неудачи в полуфинальном матче с Александром Зверевым.

Казалось, у Новака уже не осталось мотивации на концовку сезона после фиаско в Нью-Йорке, но главный теннисист современности триумфально вернулся в Париже с победой в финале над Медведевым и приехал в Турин в статусе главного претендента на титул, в случае завоевания которого он отберет у Роджера Федерера звание самого титулованного теннисиста в истории АТР Finals.

Переломным моментом для Циципаса стал упущенный титул на Ролан Гаррос, когда грек позволил Джоковичу отыграться с 0:2 по сетам. С тех пор Стефанос больше ни разу не сыграл в финале, провалил Олимпиаду, а на двух оставшихся Шлемах запомнился разве что камбэком против Энди Маррея на старте US Open.

Рублев в 2021 году перестал штамповать титулы на турнирах АТР-500 и начал коллекционировать поражения в решающих матчах Мастерсов. Россиянин сделал шаг назад и на Шлемах – после четвертьфинала в Мельбурне последовал провал в Париже и ранний вылет на Открытом чемпионате США.

Рууд стремительно ворвался в элиту мужского тенниса, хотя нельзя не отметить, что прорывной сезон в карьере норвежец построил на турнирах АТР-250, взяв пять титулов при пяти появлениях в финалах. На Шлемах Каспер еще не добирался до 1/4 финала, да и карьерные 18,8% побед над теннисистами из топ-10 не впечатляют.

Красную группу возглавляет действующий победитель Итогового турнира Даниил Медведев, вместе с которым в Турине сыграют Александр Зверев, Маттео Берреттини и Хуберт Хуркач.

???? RED GROUP ????



???????? Daniil Medvedev

???????? Alexander Zverev

???????? Matteo Berrettini

???????? Hubert Hurkacz pic.twitter.com/CrcQi9i7dM — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2021

Медведев с третьей попытки покорил Шлем, отобрав у Джоковича в Нью-Йорке шанс войти в историю. Помимо триумфа на US Open москвич взял Мастерс в Торонто и выиграл два 250-тысячника во Франции и Испании.

Главным достижением Зверева в 2021 году стало золото на Олимпийских играх в Токио с победой над Джоковичем в 1/2 финала. На мэйджорах немец побил личный рекорд по количеству побед (17-4), а также выиграл два Мастерса и дважды побеждал на турнирах АТР-500.

Берреттини трижды за сезон на Шлемах проиграл Джоковичу, включая финал Уимблдона. В активе итальянца два титула (Белград и Лондон), но на Мастерсах он четырежды вылетал раньше четвертьфинала, а свою единственную в сезоне победу над теннисистом из топ-10 Маттео добыл почти год назад, когда на ATP Cup разобрался с Домиником Тимом.

Хуркач, еще один дебютант ATP Finals, в 2021-м громко выстрелил на двух турнирах – сперва поляк сенсационно забрал титул на Мастерса в Майами, а затем на Уимблдоне шокировал разгромной победой над Роджером Федерером и прорывом в полуфинал.

Что с личными встречами?

Зеленая группа

Новак Джокович: Циципас – 6:2, Рублев – 0:0, Рууд – 1:0.

Стефанос Циципас: Джокович – 2:6, Рублев – 4:3, Рууд – 2:0.

Андрей Рублев: Джокович – 0:0, Циципас – 3:4, Рууд – 4:0.

Каспер Рууд: Джокович – 0:1, Циципас – 0:2, Рублев – 0:4.

Красная группа

Даниил Медведев: Зверев – 5:5, Берреттини – 2:0, Хуркач – 1:1.

Александр Зверев: Медведев – 5:5, Берреттини – 3:1, Хуркач – 1:0.

Маттео Берреттини: Медведев – 0:2, Зверев – 1:3, Хуркач – 2:2.

Хуберт Хуркач: Медведев – 1:1, Зверев – 0:1, Берреттини – 2:2.

А что по призовым и очкам?

В рейтинговом плане каждая победа на групповом этапе принесет участнику Итогового турнира 200 очков. Выход в финал оценен в 400 баллов, а победа на турнире добавит еще 500 очков.

Таким образом, максимально на кону стоят 1500 баллов – на 500 меньше, чем на турнире Большого шлема, но на мэйджоре для победы нужно выиграть семь матчей, а на ATP Finals – только пять.

С призовым фондом ситуация следующая. Всего 10 участников Итогового турнира (не забываем о двух запасных) разыграют 7,25 миллиона долларов.

Каждая победа на групповом раунде оценена в 173 тысячи долларов. Выход в финал принесет теннисисту еще 530 тысяч, а победа в решающем матче добавит чуть больше одного миллиона долларов. Если в Турине найдется человек, способный выиграть пять матчей, то его наградой станет чек на 2,3 миллиона долларов.

Прогноз UA-Футбол: Сложно представить, что Новак Джокович не станет первым в Зеленой группе, а вот в Красном квартете два проходных места в полуфинал должны разыграть Даниил Медведев и Александр Зверев.

На бумаге все выглядит так, будто первой ракетке мира в Турине представляется возможность поквитаться с россиянином и немцем за свои главные неудачи в сезоне. В Париже отдохнувший серб показал, что у него еще достаточно аргументов в битвах с новым поколением – в Турине он снова сделает это.