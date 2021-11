Джокович в погоне за Федерером. Анонс Итогового турнира АТР

Итоговый турнир АТР впервые за 12 лет сменил прописку – в этом году главные герои сезона в мужском теннисе вместо привычного Лондона дебютируют на 18-тысячной многофункциональной арене Пала Альпитур, которая была введена в эксплуатацию 16 лет назад к Олимпиаде 2006 года в Турине.

Снова без Роджера Федерера и Энди Маррея, а теперь и без Рафаэля Надаля и Доминика Тима…В этом году на Итоговом турнире АТР выступят два дебютанта и только два теннисиста с опытом побед на мэйджорах, причем Даниил Медведев свой первый Шлем взял всего несколько недель назад.

Кто выступит на ATP Finals в Турине?

Начнем с Зеленой группы, в которую вошли Новак Джокович, Стефанос Циципас, Андрей Рублев и Каспер Рууд.

Джокович в этом сезоне был не так далек от повторения сумасшедшего достижения Штеффи Граф, которая в 1988 году выиграла все четыре турнира Большого шлема и забрала золото на Олимпиаде в Сеуле. Календарный Большой Шлем серб упустил после поражения в финале от US Open от Даниила Медведева, а в Токио довольствовался четвертым местом после неудачи в полуфинальном матче с Александром Зверевым.

Казалось, у Новака уже не осталось мотивации на концовку сезона после фиаско в Нью-Йорке, но главный теннисист современности триумфально вернулся в Париже с победой в финале над Медведевым и приехал в Турин в статусе главного претендента на титул, в случае завоевания которого он отберет у Роджера Федерера звание самого титулованного теннисиста в истории АТР Finals.

