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Роджер Федерер рассказал о жизни после завершения карьеры
Философский взгляд легенды
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что не боится жизни после завершения профессиональной карьеры. Его слова цитирует blick.ch:
"На мой взгляд, такого нет. Но хотелось бы самому выбрать этот момент. Я уверен, что пойму, когда он настанет. Я не боюсь жизни после карьеры. Переход будет плавным. Нам с Миркой невероятно хорошо удается поддерживать баланс между теннисом, семьей и друзьями. Этим я горжусь больше всего. Потому что, в конце концов, что действительно важно в жизни?
Я надеюсь, что меня запомнят как простого, спокойного, хорошего теннисиста. А как человек я надеюсь, что смог показать пример, что даже если ты добился успеха, можно порядочно и справедливо относиться к людям" – сказал он.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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