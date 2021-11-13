Свитолина рассказала о специфике оплаты тренеров

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) рассказала о расходах на тренерский состав топового теннисиста. Ее слова цитирует БТУ:

"Сколько зарабатывают тренеры по теннису? Все зависит от их уровня.

Если ты игрок и находишься в ТОП-100, тогда зарплата у твоего тренера будет около семи тысяч евро в месяц. На тебе также расходы на переезд, питание и проживание тренера.

Если ты игрок ТОП-10, то будешь платить минимум 12 тысяч, топ-тренеры могут получать и по 20 тысяч, а у наставников, которые сами являются экс-игроками и выигрывали "Шлемы", их зарплата еще выше – сказала она.