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Соболенко: Я оставлю все силы на корте и буду бороться несмотря ни на что
Комментарий белорусски
фото - flashscore.com.ua
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №2) прокомментировала
"Не хотела повторять ошибки первого матча, не хотела снова сдаваться. Я просто сказала себе: "Пытайся как-то попадать в корт. Даже если тебе плохо, просто борись и старайся изо всех сил".
Я очень рада, что еще есть шансы на выход из группы. С Марией будет тяжело – она настоящий боец, с ней всегда получаются интересные матчи, большие сражения.
С нетерпением жду этого матча и сделаю, все что в моих силах. Я оставлю все силы на корте и буду бороться несмотря ни на что. Не буду повторять ошибку первого матча – больше я не сдамся" – сказала она.
Напомним, ранее Леся Цуренко
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