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Соболенко: Я оставлю все силы на корте и буду бороться несмотря ни на что

Теннис
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Соболенко: Я оставлю все силы на корте и буду бороться несмотря ни на что

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №2) прокомментировала победу в матче Итогового турнира 2021 против польки Иги Швентек (WTA №9) и поделилась планами на будущее. Ее слова цитирует сайт WTA:

"Не хотела повторять ошибки первого матча, не хотела снова сдаваться. Я просто сказала себе: "Пытайся как-то попадать в корт. Даже если тебе плохо, просто борись и старайся изо всех сил".

Я очень рада, что еще есть шансы на выход из группы. С Марией будет тяжело – она настоящий боец, с ней всегда получаются интересные матчи, большие сражения.

С нетерпением жду этого матча и сделаю, все что в моих силах. Я оставлю все силы на корте и буду бороться несмотря ни на что. Не буду повторять ошибку первого матча – больше я не сдамся" – сказала она.

Напомним, ранее Леся Цуренко поделилась с фанатами интимным фото.

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В статье: Арина Соболенко
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