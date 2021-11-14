Соболенко: Я оставлю все силы на корте и буду бороться несмотря ни на что

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №2) прокомментировала победу в матче Итогового турнира 2021 против польки Иги Швентек (WTA №9) и поделилась планами на будущее. Ее слова цитирует сайт WTA:

"Не хотела повторять ошибки первого матча, не хотела снова сдаваться. Я просто сказала себе: "Пытайся как-то попадать в корт. Даже если тебе плохо, просто борись и старайся изо всех сил".

Я очень рада, что еще есть шансы на выход из группы. С Марией будет тяжело – она настоящий боец, с ней всегда получаются интересные матчи, большие сражения.

С нетерпением жду этого матча и сделаю, все что в моих силах. Я оставлю все силы на корте и буду бороться несмотря ни на что. Не буду повторять ошибку первого матча – больше я не сдамся" – сказала она.