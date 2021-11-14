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Медведев победил Хуркача на старте Итогового турнира АТР

Теннис
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Первый матч чемпионата

Медведев победил Хуркача на старте Итогового турнира АТР

UA-Футбол
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Российский теннисист Даниил Медведев (АТР №2) победил в стартовом поединке Итогового турнира АТР в Турине (Италия). В первом поединке на итоговых соревнованиях сезона он одолел представителя Польши Хуберта Хуркача (АТР №9).

Счет встречи 2-1 (6-7; 6-3; 6-4) в пользу победителя матча, в активе которого 15 подач на вылет, 31 виннер, 2 из 4 использованных брейков и 1 двойная ошибка. У его соперника 12 эйсов, 31 виннер, 0 заработанных брейков и 0 двойных ошибок.

Подробная статистика матча:

Медведев победил Хуркача на старте Итогового турнира АТР - изображение 1

Турнирная таблица Красной Группы:

Медведев победил Хуркача на старте Итогового турнира АТР - изображение 2

Напомним, что именно Медведев является действующим чемпионом Итогового турнира.

Отметим, что сегодня свой поединок также сыграют другие представители Красной группы – немец Александр Зверев (АТР №3) и итальянец Маттео Берретини (АТР №7). Их матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Даниил Медведев Итоговый турнир АТР Хуберт Хуркач
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