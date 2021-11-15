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Мугуруса впервые за шесть лет вышла в полуфинал Итогового турнира
В финале гарантированно будет теннисистка из Испании
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гарбинье Мугуруса в заключительном матче группового этапа WTA Finals в Гвадалахаре в двух сетах обыграла Анетт Контавейт (6:4, 6:4) и по дополнительным показателям опередила Каролину Плишкову, которая несколькими часами ранее совершила камбэк в матче с Барборой Крейчиковой (0:6, 6:4, 6:4).
Мугуруса завершила групповой раунд с показателем 5-3 по выигранным сетам и стала второй в группе, Контавейт сохранила первое место (4-2), а Плишкова, несмотря на преимущество над испанкой по личным встречам, покинула WTA Finals (4-4).
Соперницей Гарбинье Мугурусы по 1/2 финала станет еще одна испанка Паула Бадоса, а Анетт Контавейт ждет победительницу матча между Ариной Соболенко и Марией Саккари.
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