Мугуруса впервые за шесть лет вышла в полуфинал Итогового турнира

Гарбинье Мугуруса в заключительном матче группового этапа WTA Finals в Гвадалахаре в двух сетах обыграла Анетт Контавейт (6:4, 6:4) и по дополнительным показателям опередила Каролину Плишкову, которая несколькими часами ранее совершила камбэк в матче с Барборой Крейчиковой (0:6, 6:4, 6:4).

Мугуруса завершила групповой раунд с показателем 5-3 по выигранным сетам и стала второй в группе, Контавейт сохранила первое место (4-2), а Плишкова, несмотря на преимущество над испанкой по личным встречам, покинула WTA Finals (4-4).

Соперницей Гарбинье Мугурусы по 1/2 финала станет еще одна испанка Паула Бадоса, а Анетт Контавейт ждет победительницу матча между Ариной Соболенко и Марией Саккари.