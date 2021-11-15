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Федерер вряд ли сыграет на Australian Open

Теннис
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Ветеран не готов вернуться на корт

Федерер вряд ли сыграет на Australian Open

Getty Images

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Тренер Роджера Федерера Иван Любичич в комментарии Reuters дал понять, что 40-летний швейцарец после третьей операции на колене не собирается завершать карьеру, но его участие на Открытом чемпионате Австралии маловероятно.

"Шансов очень мало. Он пока еще восстанавливается. Я знаю его – если он играет турнир, то хочет его выиграть и выступать на все 100%.

Федерер постепенно движется вперед, но восстановление уже проходит не так быстро, как раньше", - сказал хорватский специалист.

Федерер в последний раз приезжал на Australian Open в 2019 году, когда в полуфинале проиграл будущему победителю турнира Новаку Джоковичу.

Роджер Федерер сезон 2021 года досрочно завершил после поражения от Хуберта Хуркача в четвертьфинале Уимблдона.

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В статье: теннис Роджер Федерер Australian Open
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