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Глава ATP отреагировал на ситуацию с китайской теннисисткой Пэн Шуай

Теннис
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Теннисистка перестала выходить на связь

Глава ATP отреагировал на ситуацию с китайской теннисисткой Пэн Шуай

Новина українською

Глава АТР Андреа Гауденци отреагировал на ситуацию, развернувшуюся вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

"Для нас нет ничего важнее безопасности теннисного сообщества. Мы были глубоко обеспокоены неопределённостью, связанной с непосредственной безопасностью и местонахождением игрока WTA Пэн Шуай. Нас обнадеживают недавние заверения, полученные WTA, в том, что она в безопасности и находится под присмотром, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Также мы полностью поддерживаем призыв WTA к полному, справедливому и прозрачному расследованию по делу о сексуальном насилии в отношении Шуай", — приводит слова Гауденци пресс-служба ATP.

Ранее президент WTA Стив Саймон сообщил, что согласно нескольким источникам Шуай находится в Пекине и не подвергается какому-либо насилию или угрозам.

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В статье: ATP
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