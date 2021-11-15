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Глава ATP отреагировал на ситуацию с китайской теннисисткой Пэн Шуай
Теннисистка перестала выходить на связь
Глава АТР Андреа Гауденци отреагировал на ситуацию, развернувшуюся вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
"Для нас нет ничего важнее безопасности теннисного сообщества. Мы были глубоко обеспокоены неопределённостью, связанной с непосредственной безопасностью и местонахождением игрока WTA Пэн Шуай. Нас обнадеживают недавние заверения, полученные WTA, в том, что она в безопасности и находится под присмотром, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Также мы полностью поддерживаем призыв WTA к полному, справедливому и прозрачному расследованию по делу о сексуальном насилии в отношении Шуай", — приводит слова Гауденци пресс-служба ATP.
Ранее президент WTA Стив Саймон сообщил, что согласно нескольким источникам Шуай находится в Пекине и не подвергается какому-либо насилию или угрозам.
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