Джокович отреагировал на слухи о завершении карьере

Первая ракетка мира серб Новак Джокович на послематчевой пресс-конференции на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) ответил на вопрос о завершении карьеры. Один из журналистов неправильно понял речь Джоковича на корте и подумал, что Новак собирается уходить из тенниса через два года.

"Нет, нет (смеётся), я не это имел в виду. Я сказал "пара" по-итальянски. У меня нет определённой даты ухода, я не хочу накладывать на себя ограничения. У меня нет причин думать об уходе из тенниса", — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём "твиттере".

Ранее в стартовом для себя матче на Итоговом чемпионате ATP Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2.