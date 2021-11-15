  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович отреагировал на слухи о завершении карьере
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович отреагировал на слухи о завершении карьере

Теннис
(1 голосов)

Теннисист уверяет, что журналисты неправильно поняли его

Джокович отреагировал на слухи о завершении карьере

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович на послематчевой пресс-конференции на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) ответил на вопрос о завершении карьеры. Один из журналистов неправильно понял речь Джоковича на корте и подумал, что Новак собирается уходить из тенниса через два года.

"Нет, нет (смеётся), я не это имел в виду. Я сказал "пара" по-итальянски. У меня нет определённой даты ухода, я не хочу накладывать на себя ограничения. У меня нет причин думать об уходе из тенниса", — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём "твиттере".

Ранее в стартовом для себя матче на Итоговом чемпионате ATP Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...