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Джокович отреагировал на идею проведения Итогового чемпионата АТР в Турине
Новак вспомнил соревнования в Милане
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил идею проведения Итогового чемпионата ATP – 2021 в Турине (Италия). Ранее в стартовом для себя матче Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
"В моей команде есть и итальянцы, и сербы, мы говорим на разных языках. Ещё я хорошо знаю итальянский, потому что в юности тренировался здесь у Рикардо Пьятти. Я помню, как здорово был проведён Итоговый турнир среди юниоров в Милане. Теперь у вас в Турине проходит ATP Finals. У вас замечательные игроки. И Янник Синнер выиграл в Милане, а теперь уже приехал сюда в Турин", — сказал Джокович в интервью на корте.
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