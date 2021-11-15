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Новак Джокович с победы стартовал на Итоговом турнире
Серб одолел Каспера Рууда
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), который завершится 21 ноября.
В первом матче группового этапа Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда.
Итоговый чемпионат АТР
Новак Джокович - Каспера Рууд 7:6 (7:4), 6:2
Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Джокович 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Рууда — 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
Также соперниками Джоковича в зелёной группе станут грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублёв.
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