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Джокович вышел на второе место по количеству побед на Итоговых чемпионатах ATP
Серб сравнялся по этому показателю с Иваном Лендлом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел на второе место в истории по количеству побед на Итоговых чемпионатах ATP. Он сравнялся по этому показателю с американцем Иваном Лендлом, у обоих теннисистов – по 39 побед на Итоговых турнирах в карьере. Лидирует по количеству побед в финалах ATP швейцарец Роджер Федерер, в его активе 59 выигранных матчей.
Ранее в стартовом для себя матче на Итоговом турнире ATP – 2021 в Турине (Италия) Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. После чего в седьмой раз получил приз лучшего игрока ATP-тура в сезоне. Он обогнал американца Пита Сампраса (6) по этому показателю и установил очередной исторический рекорд.
В следующем матче текущего финала ATP Джокович встретится с греком Стефаносом Циципасом.
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