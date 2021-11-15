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Ник Кирьос предлагает исключить Ролан Гаррос из календаря

Теннис
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Австралийскому теннисисту не нравится этот турнир

Ник Кирьос предлагает исключить Ролан Гаррос из календаря

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о турнирах "Большого шлема".

"На Открытом чемпионате Австралии на меня оказывается огромное давление. Все так многого ждут от меня. Даже на тренировках на моём хвосте висят СМИ, я ничего не могу с этим поделать, это жестоко. "Ролан Гаррос" просто следует исключить из календаря. Это худший турнир "Большого шлема" на моей памяти. Мне нравится Уимблдон. Даже люди, которые не интересуются теннисом, знают об этом турнире. Он самый престижный", — приводит слова Кирьоса L'equipe.

Отметим, что лучшие результаты Кирьоса на турнирах "Большого шлема" были показаны на Australian Open – 2015 и Уимблдоне–2014

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В статье: Ник Кирьос
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