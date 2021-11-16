Саккари не пустила Соболенко в полуфинал Итогового турнира

В матче за последнюю путевку в полуфинал Мария Саккари за 2 часа и 50 минут сломила сопротивление второй ракетки мира Арины Соболенко (7:6, 6:7, 6:3).

В решающем сете теннисистка из Греции при счете 1:3 выиграла пять геймов подряд.

В еще одном матче дня Ига Швентек в двух сетах переиграла Паулу Бадосу (7:5, 6:4), что никак не отразилось на турнирной ситуации в группе – испанка вышла в полуфинал с первого места, а теннисистка из Польши осталась на последней строке.

Таким образом, в полуфинале Итогового турнира Паула Бадоса сыграет с Гарбинье Мугурусой, а Анетт Контавейт встретится с Марией Саккари.