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Саккари не пустила Соболенко в полуфинал Итогового турнира

Теннис
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В Гвадалахаре сыграны заключительные матчи групповой стадии WTA Finals

Саккари не пустила Соболенко в полуфинал Итогового турнира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче за последнюю путевку в полуфинал Мария Саккари за 2 часа и 50 минут сломила сопротивление второй ракетки мира Арины Соболенко (7:6, 6:7, 6:3).

В решающем сете теннисистка из Греции при счете 1:3 выиграла пять геймов подряд.

В еще одном матче дня Ига Швентек в двух сетах переиграла Паулу Бадосу (7:5, 6:4), что никак не отразилось на турнирной ситуации в группе – испанка вышла в полуфинал с первого места, а теннисистка из Польши осталась на последней строке.

Таким образом, в полуфинале Итогового турнира Паула Бадоса сыграет с Гарбинье Мугурусой, а Анетт Контавейт встретится с Марией Саккари.

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В статье: Арина Соболенко Мария Саккари Итоговый чемпионат WTA
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